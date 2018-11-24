В Госдуме оценили отношение Запада к Крыму
Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что недоверие Запада к российскому Крыму постепенно снижается. Об этом сообщает РИА «Новости».
«К нам начинают прислушиваться, и я хочу верить, что лед недоверия Запада к российскому Крыму, пусть медленно, но начинает таять», — сказал Бальбек.
Реклама
Он также отметил, что выступил на форуме ООН в Швейцарии по вопросам прав человека.
Бальбек подчеркнул, что данный форум может стать «первой каплей растаявшего льда недоверия».
Ранее сообщалось, что общественники из США решили посетить Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.