Сенат Польши утвердил изменения в закон о Верховном суде

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Сенат Польши утвердил поправки в закон о Верховном суде, из-за которых страна может столкнуться с санкциями ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, благодаря этим изменениям на работу в Верховный суд вернутся судьи в возрасте выше 65 лет.

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Как отмечается, большинство депутатов от оппозиции в сенате голосовали против этих поправок.

Ранее сообщалось, что глава Европейского совета Дональд Туск не исключил выхода Польши из Евросоюза.