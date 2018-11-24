Сенат Польши утвердил изменения в закон о Верховном суде
Сенат Польши утвердил поправки в закон о Верховном суде, из-за которых страна может столкнуться с санкциями ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, благодаря этим изменениям на работу в Верховный суд вернутся судьи в возрасте выше 65 лет.
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Как отмечается, большинство депутатов от оппозиции в сенате голосовали против этих поправок.
Ранее сообщалось, что глава Европейского совета Дональд Туск не исключил выхода Польши из Евросоюза.