Пушков ответил на слова Порошенко про Путина и Крым
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о визите российского лидера Владимира Путина в Крым.
«От заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернется. Поезд истории ушел», — написал Пушков.
По его словам, Крым исторически был российским.
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Ранее Порошенко заявил, что приезд Путина в Крым является «грубым нарушением международного права».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.