Лавров обнаружил сходство между политикой Запада и супружеской изменой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал практику стран Запада предъявлять Москве обвинения через публикации в СМИ, передает РИА «Новости».
Во время конференции «Средиземноморье: римский диалог» Лавров упрекнул западных партнеров в избегании прямого диалога с Россией. В частности, он упомянул обвинения Финляндии и Норвегии в адрес России в помехах GPS на военных учений НАТО Trident Juncture.
Министр отметил, что вежливые люди предъявляют претензии лично, а не через журналистов.
«Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ», — заключил Лавров.
Сообщается, что слушатели отреагировали на сравнение Лаврова смехом и аплодисментами.
Ранее в Финляндии также призвали не выносить вопрос сбоя GPS на высокий уровень, а решать его через дипломатические каналы.