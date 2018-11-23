Лавров обнаружил сходство между политикой Запада и супружеской изменой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал практику стран Запада предъявлять Москве обвинения через публикации в СМИ, передает РИА «Новости».

Во время конференции «Средиземноморье: римский диалог» Лавров упрекнул западных партнеров в избегании прямого диалога с Россией. В частности, он упомянул обвинения Финляндии и Норвегии в адрес России в помехах GPS на военных учений НАТО Trident Juncture.

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Министр отметил, что вежливые люди предъявляют претензии лично, а не через журналистов.

«Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ», — заключил Лавров.

Сообщается, что слушатели отреагировали на сравнение Лаврова смехом и аплодисментами.

Ранее в Финляндии также призвали не выносить вопрос сбоя GPS на высокий уровень, а решать его через дипломатические каналы.