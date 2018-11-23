Пенс заявил, что при личной встрече обвинил Путина во вмешательстве в выборы

Вице-президент США Майк Пенс в интервью The Washington Post заявил, что при встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите АТЭС обвинил его во вмешательстве в американские выборы 2016 года, передает Mediaite.

По его словам, они трижды пересеклись с президентом России на недавних саммитах АСЕАН и АТЭС. При первой беседе Путин предложил США помощь в ликвидации последствий лесных пожаров, во второй раз Пенс подтвердил встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом на G20, а в третьем разговоре американский вице-президент заявил о вмешательстве России в выборы.

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«Я посмотрел на него (Путина. — «Газета.ru») и сказал: «Мы знаем, что случилось в 2016», — заявил Пенс.

Российский лидер отверг обвинения, но, как утверждает Пенс, он настоял на своем и заявил, что его «не проведешь».

Ранее в Кремле раскрыли, что сказал Трамп Путину на прощание в Париже.