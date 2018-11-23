Лавров рассказал, чем должна руководствоваться ОЗХО

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна руководствоваться имеющимися мандатами, а не брать на себя новые функции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что обсудил этот вопрос со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

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«Это явно выходит за рамки мандата многосторонних структур, которые действуют на основе уставов, на основе своих имеющихся мандатов и которые должны строго руководствоваться этими мандатами, не пытаясь брать на себя некие несвойственные им функции», — отметил Лавров.

Ранее глава российского МИДа оценил усилия Эр-Рияда по расследованию убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Сергея Лаврова по итогам его визита в Рим.