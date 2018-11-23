Лавров оценил усилия Эр-Рияда по расследованию убийства Хашукджи

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает работу Эр-Рияда по расследованию убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает РИА «Новости».

Данное заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

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«Мы отмечаем, что саудовские власти это расследование проводят, отмечаем, что они сотрудничают с турецкими властями, и будем ждать скорейшего вынесения окончательного вердикта», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия уже призывала завершить расследование в кратчайшие сроки.

Критиковавший саудовские власти Хашукджи писал для The Washington Post. В начале октября издание заявило об исчезновении журналиста после визита в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным расследования турецкой стороны, журналист был убит в здании консульства. Позднее саудовские СМИ распространили заявление генпрокурора о том, что Хашукджи погиб при ссоре с сотрудниками консульства.

Ранее в МИД Италии анонсировали заседание Российско-итальянского экономического совета.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Лаврова с коллегами из Италии, Иордании, Ирана.