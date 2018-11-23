Москва и Рим призвали решать ливийский кризис через национальный диалог
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Рим убеждены в необходимости решения кризиса в Ливии через национальный диалог, передает РИА «Новости».
Данное заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.
«Мы убеждены в необходимости поиска общеприемлемых подходов, которые позволили бы самим ливийцам через национальный диалог определить будущее своей страны», — сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что преодолению внутриливийского кризиса стороны переговоров уделяют много внимания в рамках региональной проблематики.
«Мы готовы и далее содействовать усилиям по скорейшему созданию условий для разрешения этого кризиса, равно как и других кризисов в регионе», — добавил Лавров.
Ранее в МИД Италии анонсировали заседание Российско-итальянского экономического совета.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Лаврова с коллегами из Италии, Иордании, Ирана.