Москва и Рим призвали решать ливийский кризис через национальный диалог

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Рим убеждены в необходимости решения кризиса в Ливии через национальный диалог, передает РИА «Новости».

Данное заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

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«Мы убеждены в необходимости поиска общеприемлемых подходов, которые позволили бы самим ливийцам через национальный диалог определить будущее своей страны», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что преодолению внутриливийского кризиса стороны переговоров уделяют много внимания в рамках региональной проблематики.

«Мы готовы и далее содействовать усилиям по скорейшему созданию условий для разрешения этого кризиса, равно как и других кризисов в регионе», — добавил Лавров.

Ранее в МИД Италии анонсировали заседание Российско-итальянского экономического совета.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Лаврова с коллегами из Италии, Иордании, Ирана.