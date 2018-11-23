Тимошенко предложила украинцам подписать с ней контракт

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Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко в трансляции на своей странице в фейсбуке предложила гражданам страны подписать с ней контракт, чтобы «вместе построить страну, в которой захочется жить», передает РИА «Новости».

Как отмечается, данное предложение она сделала в ходе презентации «Новой социальной доктрины: новые возможности для каждого».

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«Я предлагаю каждому украинцу подписать этот документ. Я дойду в каждый город и село, в каждое жилище, к каждому человеку с этим документом», — пообещала Тимошенко.

Она добавила, что намерена указать в контракте цели, сроки их достижения и результаты, которые будут заметны в реальной жизни.

«Я хочу, чтобы каждый из вас поставил свою подпись рядом с моей и мы вместе построили страну, в которой нам захочется жить», — заключила Тимошенко.

Весной 2019 года на Украине состоятся президентские выборы. Официальная избирательная кампания в стране стартует в конце декабря.

Ранее Тимошенко заявила о массовом побеге украинцев «со своей земли».