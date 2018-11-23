Песков ответил на вопрос о связующем звене между Путиным и Порошенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, есть ли необходимость в связующем звене между президентами России и Украины, передает РИА «Новости».
В ходе встречи с журналистами Пескова спросили, можно ли назвать таким звеном представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.
«Я не знаю, есть ли в этом потребность на данном этапе. Я не знаю, есть ли необходимость в этом связующем звене», — сказал Песков.
Песков также затруднился ответить, как часто проходят встречи президента России Владимира Путина с Медведчуком и подтвердил сам факт таких встреч.
«Мне неизвестно о детальной повестке дня этих встреч, но я знаю, что в данном случае Медведчук выполняет свои функции как руководитель группы по гуманитарным вопросам. Вы знаете, что именно благодаря его усилиям были обмены пленными, он прикладывает очень много усилий, чтобы все-таки дойти до обмена пленными по формуле «всех на всех», но пока не совсем получается, много трудностей на этом пути, но в этом направлении он работает», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Медведчук объяснил, почему украинцы нищие.