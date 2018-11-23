Захарова: утро в сердце Италии стало солсберецким

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала новые видео с подозреваемыми в Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери Александром Петровым и Русланом Бошировым.

«Утром в сердце Италии стало не римским, а солсберецким. «Прокомментируйте очередное расследование!» - неслось в трубку телефона», — написала Захарова.

Реклама

Она также заявила, что публикацией «новых «свидетельств» неизвестно чего» правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй перебивает повестку выхода страны из состава ЕС и обсуждение собственной отставки.

Ранее сообщалось, что Британия опубликовала новые видео пребывания Петрова и Боширова в Солсбери.