Источник: Лавров встретится с главами МИД Ирана и Японии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится со своими коллегами из Ирана и Японии Мохаммадом Зарифом и Таро Коно, а также со специальным посланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сообщил источник в российской делегации, передает ТАСС.
«Сегодня у Лаврова запланированы встречи с главами МИД Японии, Ирана и спецпосланником ООН по Сирии», — сказал источник.
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По его словам, встречи запланированы на полях ежегодной конференции по проблемам Средиземноморья в Риме.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва хочет понять, каким образом Токио трактует положения советско-японской декларации от 1956 года.