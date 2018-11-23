Источник: Лавров встретится с главами МИД Ирана и Японии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/137/12053137/RIAN_5479788.HR-pic905-895x505-75889.jpg">

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится со своими коллегами из Ирана и Японии Мохаммадом Зарифом и Таро Коно, а также со специальным посланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сообщил источник в российской делегации, передает ТАСС.

«Сегодня у Лаврова запланированы встречи с главами МИД Японии, Ирана и спецпосланником ООН по Сирии», — сказал источник.

Реклама

По его словам, встречи запланированы на полях ежегодной конференции по проблемам Средиземноморья в Риме.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва хочет понять, каким образом Токио трактует положения советско-японской декларации от 1956 года.