В Госдуме оценили возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что НАТО и Евросоюз не ждут вступления Украины в эти организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина станет «очередным нахлебником» для ЕС.

Он также добавил, что Киев не представляет никакой ценности для НАТО.

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Морозов подчеркнул, что Украина имеет право вступать в любые организации.

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий в конституции страны курс Украины в Евросоюз и НАТО.