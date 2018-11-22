Киев намерен потратить на предстоящие выборы более $154 млн
Проект бюджета Украины предусматривает выделение на организацию президентских и парламентских выборов 2019 года 4,3 млрд гривен ($154,7 млн). Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, выборы президента Украины назначены на конец марта 2019 года.
Как отмечается, парламентские выборы пройдут на Украине в конце октября следующего года.
Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин связал антиукраинские санкции России с выборами в стране.