В ЕК назвали главную угрозу для Евросоюза

<img src="//img.gazeta.ru/files3/255/12016255/RTX6A659-pic905-895x505-49473.jpg">

Вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен заявил, что европейские политики, которые считают, что время либеральных ценностей ушло, являются главной угрозой для Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, либеральная демократия еще никогда «не подвергалась такому вызову».

Реклама

Он также добавил, что эта тема станет основной в ходе предвыборной кампании в Европарламент.

Катайнен подчеркнул, что речь идет о некоторых лидерах ЕС, которые уверены, что время либеральной демократии прошло.

Ранее СМИ сообщили, что Европа перестала видеть в России врага.