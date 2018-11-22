Экс-глава ФБР отказался от дачи показаний в конгрессе США

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Бывший директор ФБР Джеймс Коми ответил отказом на вызов на слушания в конгресс США. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, он получил повестку от республиканцев в палате представителей.

Он также добавил, что не намерен давать показания «за закрытыми дверьми».

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Коми подчеркнул, что готов ответить на вопросы конгрессменов, если слушания будут открытыми.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп планировал поручить министерству юстиции начать расследование в отношении Коми.