Посольство России в ноте Лондону указало на правонарушения в деле Скрипалей

Посольство России снова направило ноту в МИД Великобритании по поводу инцидента в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает ТАСС со ссылкой на коммюнике российской дипмиссии.

В документе Лондону было указано на явное несоблюдение норм международного права, так как Россия до сих пор не получила информацию о ее гражданах, находящихся на территории Британии.

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Посольство выразило обеспокоенность тем, что Скрипали находятся под полным контролем британских властей, вне поля зрения общественности, в неизвестном месте и не могут свободно общаться с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, не могут свободно передвигаться.

В посольстве напомнили, что Британия на предложение Россией сотрудничества в расследовании ответила отказом и не ответила на десятки официальных нот и писем в различные ведомства страны, содержавших вопросы о состоянии российских граждан.

Ранее Болтон ответил на вопрос о новых санкциях против России из-за дела Скрипалей.