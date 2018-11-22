Грызлов прокомментировал назначение Марчука в контактную группу по Донбассу
Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов оценил назначение экс-министра обороны Украины Марчука представителем в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, у Марчука есть огромный политический опыт.
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Он также выразил надежду на то, что данное назначение придаст импульс в работе делегации Киева.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко сменил официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.