Грызлов прокомментировал назначение Марчука в контактную группу по Донбассу

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Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов оценил назначение экс-министра обороны Украины Марчука представителем в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у Марчука есть огромный политический опыт.

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Он также выразил надежду на то, что данное назначение придаст импульс в работе делегации Киева.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко сменил официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.