Большинство украинцев считают, что власти работают ради личной выгоды

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Согласно опросу Института социальных технологий «Социополис», 86,9% жителей Украины недовольны действиями властей страны и считают, что чиновники «работают для своей личной выгоды и защищают собственные интересы», передает РИА «Новости».

Как отмечается, довольны действиями властей лишь 4,8% респондентов.

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Также сообщается, что более половины опрошенных (57%) главной проблемой страны считают конфликт в Донбассе, 31,1% назвали коррупцию в органах власти, а высокие тарифы на коммунальные услуги и их рост и безработицу назвали основной проблемой 26 4% и 25,1% соответственно.

Опрос проводился с 8 по 16 ноября 2018 года методом интервью. Опрошено 2403 респондентов, которые зарегистрированы в 139 населенных пунктах Украины. Теоретическая статистическая погрешность выборки не превышает 2,0%.

Ранее на Украине был проведен опрос, который выявил языковые предпочтения украинцев.