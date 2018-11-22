В Совфеде рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

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Глава международного комитета Совфеда России Константин Косачев заявил, что в настоящее время сроки визита Ким Чен Ына согласовываются, передает РИА «Новости».

Данное заявление он сделал во время встречи со специальным представителем Швеции по вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове Кентом Херстедтом.

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«Мы ожидаем северокорейского лидера с визитом, сейчас идут согласования сроков и формата (его визита. — «Газета.ru»)», — сказал Косачев.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения СМИ о визите Ким Чен Ына в Россию в ноябре.