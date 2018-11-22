Эрдоган может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20

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Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на саммите «большой двадцатки» в Аргентине, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря турецкого лидера Ибрагима Калына.

«Посмотрим по программе, может быть», — отметил Калын.

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Как отмечается, возможная встреча пройдет на фоне ситуации вокруг дела об убийстве обозревателя американской газеты Washington Post Джамаля Хашукджи.

Подчеркивается, что турецкая сторона требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также получения информации о местонахождении тела убитого журналиста.

Ранее в Эр-Рияде ответили на обвинения по делу Хашукджи.