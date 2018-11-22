Россия хочет понять трактовку Японией декларации 1956 года

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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва хочет понять, каким образом Токио трактует положения советско-японской декларации от 1956 года, передает РИА «Новости».

«Важно понять, как Токио сегодня трактует декларацию с точки зрения признания в полном объеме итогов Второй мировой войны, включая законность принадлежности Южных Курил России по ее результатам», — сказала Захарова.

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При этом она отметила, что в соответствии с советско-японской декларацией речи о конкретных сроках заключения мирного договора между Россией и Японией не идет.

Ранее сообщалось, что в Кремле готовы к компромиссу по Курилам с Японией.