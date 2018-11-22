Захарова назвала Бутину жертвой обострившейся русофобии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержанная в США россиянка Мария Бутина стала жертвой обострившейся в Вашингтоне русофобии, передает РИА «Новости».
Захарова добавила, что выдвинутые против нее обвинения говорят о том, что она является политической заключенной.
Реклама
Ранее сообщалось, что Мария Бутина, которую США обвиняют в шпионаже, отозвала прошение о снятии с нее обвинений в американском суде.
Также сообщалось, что суд в США перенес слушания по делу Бутиной.