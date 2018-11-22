Экс-советник Авакова рассказал о «бухом» Порошенко во время Евромайдана

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Илья Кива, бывший советник главы украинского МВД Арсена Авакова, заявил в эфире ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne, что президент Украины Петр Порошенко пьянствовал во время Евромайдана.

Кива отметил, что участники Евромайдана делились на две «категории». Первая стояла с «отмороженными пальцами» в 40-градусный мороз на протестных акциях, а вторая в это время пьянствовала в Доме профсоюзов. По словам экс-советника, он посещал второй этаж Дома профсоюзов, где располагался штаб сторонников Евромойдана. Он подчеркнул, что помещения были «пропитаны» коньяком и икрой.

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«И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком ворочил», — поделился воспоминаниями Кива.

Также он рассказал, что видел «бухого» Виталия Кличко, который в 2014 году стал градоначальником Киева.

Бывший советник главы МВД добавил, что у него в голове «все перемешалось» из-за того, как отличались разные участники Евромайдана.

Ранее сообщалось, что новогодние каникулы Порошенко провел на Мальдивских островах. Отмечалось, что отдых украинского президента стоил около $500 тыс. или 14 млн гривен.