Трамп уличил суды в политизированности из-за решения по нелегалам

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Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что судьи, которые были назначены при бывшем главе Соединенных Штатов Бараке Обаме, заблокировали его решение по нелегальным мигрантам.

Ранее стало известно, что окружной судья Сан-Франциско временно заблокировал указ Трампа, который ограничивает предоставление политического убежища нелегальным мигрантам.

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Впоследствии Трамп заявил, что такое решение принял «судья Обамы», который не заботится о безопасности Соединенных Штатов. Позже глава Верховного суда Джон Робертс отверг эти заявления и отметил, что в американских судах нет судей, зависимых от бывших или нынешних президентов.

«Извините, председатель Верховного суда Джон Робертс, но у вас действительно есть «судьи Обамы», и у них совершенно другая точка зрения, нежели у людей, которым поручена безопасность страны», — ответил на это Трамп.

Он также выразил надежду, что девятый округ, который отклонил его решение по нелегальным мигрантам, станет независимым судом.