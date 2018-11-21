Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область
Президент Украины Петр Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Порошенко внес соответствующий законопроект в Верховную раду.
Как отмечается, по мнению Порошенко, в настоящее время в названии области используется символика «коммунистического тоталитарного режима».
Ранее сообщалось, что на Украине предложили переименовать Кировоградскую область в Крапивницкую.