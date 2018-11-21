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Президент Украины Петр Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Порошенко внес соответствующий законопроект в Верховную раду.

Как отмечается, по мнению Порошенко, в настоящее время в названии области используется символика «коммунистического тоталитарного режима».

Ранее сообщалось, что на Украине предложили переименовать Кировоградскую область в Крапивницкую.