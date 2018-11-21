Washington Examiner: Макрон и Меркель потакают России и Китаю

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Президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелу Меркель принято считать единственными гарантами мирового либерального порядка, однако на самом деле они наносят ущерб миру, потакая России и Китаю, пишет Washington Examiner.

Издание утверждает, что именно Меркель и Макрон, а не президент США Дональд Трамп, виновны в современных бедах и отвечают за «подрыв» Запада.

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В материале приводится пример отношения Франции и Германии к России и Китаю. Так, Россия и Китай являются «главными врагами» демократии в XXI веке, пишет Washington Examiner. Несмотря на действия этих стран Франция и Германия содействуют такому поведению, говорится в материале.

Франция в настоящее время поддерживает усилия по сокращению санкций против России, а в обмен на экономическую выгоду Париж закрывает глаза на «империализм» Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе, поясняет издание.

Германия в свою очередь игнорирует экспансию Китая и поддерживает российскую «стратегию энергетической зависимости». Одобряя проект газопровода «Северный поток — 2» Меркель выбрала между свободой и безопасностью Европы потакание Москве.