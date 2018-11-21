Трамп отреагировал на использование его дочерью личной почты в служебных целях

Президент США Дональд Трамп отреагировал на обвинения в адрес его дочери Иванки в использовании личной электронной почты для служебных целей, сообщает CNN.

Трамп призвал не сравнивать эту ситуацию со скандалом с участием экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, так как письма Иванки не были засекречены.

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«Иванка не пыталась спрятать свои письма. Все есть в президентском архиве», — сказал Трамп.

Американский лидер также снова обвинил СМИ в создании фейковых новостей.

Ранее сообщалось, что комитет по надзору Белого дома может начать расследование в отношении дочери президента США Дональда Трампа Иванки по требованию представителей демократической партии, в связи с публикациями о том, что в 2017 году она использовала свою личную электронную почту для ведения деловой переписки.