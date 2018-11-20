Лавров ждет от США новых неадекватных шагов

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что от США можно ожидать новых неадекватных шагов в отношении России, передает ТАСС.

«Всем уже ясно, что от Вашингтона можно ожидать новых неадекватных действий, в том числе на российском направлении, где любые шаги президента [США Дональда] Трампа по налаживанию устойчивых, нормальных каналов взаимодействия с Москвой по острейшим проблемам современности блокируются теми, кто хотел бы продолжать и наращивать заложенный еще прежней администрацией Белого дома разрушительный подход к отношениям с нашей страной», — заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что предвыборные «дрязги» в политических элитах США мешают отношениям России и Соединенных Штатов.