Трамп вновь уличил Fake News во лжи

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обвинил во лжи СМИ за демонстрацию кадров, на которых нелегальные мигранты перелезают через ограждение в океанском районе (Ocean Area Fence).

Американский лидер утверждает, что «Fake News» использовали старые видеозаписи. В доказательство своей правоты они прикрепил к записи фотографию границы в настоящее время.

«Fake News демонстрируют старые кадры с людьми, перелезающими через Ocean Area Fence. Вот как это выглядит на самом деле — никаких больше альпинистов при этой администрации!», — написал Трамп.

Президент не уточнил, какой именно телеканал использовал якобы устаревшие кадры.

The Fake News is showing old footage of people climbing over our Ocean Area Fence. This is what it really looks like - no climbers anymore under our Administration! pic.twitter.com/CD4ltRePML