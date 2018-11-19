Трамп вновь уличил Fake News во лжи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/455/11882455/fakenews-pic905-895x505-93834.jpg">

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обвинил во лжи СМИ за демонстрацию кадров, на которых нелегальные мигранты перелезают через ограждение в океанском районе (Ocean Area Fence).

Американский лидер утверждает, что «Fake News» использовали старые видеозаписи. В доказательство своей правоты они прикрепил к записи фотографию границы в настоящее время.

Реклама

«Fake News демонстрируют старые кадры с людьми, перелезающими через Ocean Area Fence. Вот как это выглядит на самом деле — никаких больше альпинистов при этой администрации!», — написал Трамп.

Президент не уточнил, какой именно телеканал использовал якобы устаревшие кадры.

Ранее сообщалось, что в США появится университетский курс «Трампаганда».