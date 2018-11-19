Демократы подали в суд на Трампа из-за нового куратора «российского дела»

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Демократы оспорят в суде решение президента США Дональда Трампа по назначению и.о. генерального прокурора Мэтью Уитакера. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что иск составили три сенатора-демократа. По их мнению, Трамп нарушил конституционные нормы, а также не позволил сенату США одобрить кандидатуру Уитакера.

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Назначение Уитакера и.о. генерального прокурора вызвало волну критики, так как, по мнению некоторых политиков, он может вмешаться в ход расследования так называемого «российского дела» о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США. Считается, что он может повлиять на работу специального прокурора Роберта Мюллера, который занимается этим расследованием.

Ранее политик-демократ Нэнси Пелоси, которая станет спикером конгресса США, потребовала, чтобы Уитакер был отстранен от занимаемой должности.