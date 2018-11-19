BuzzFeed: дипломаты CША добиваются от Италии поддержки санкций ЕС против России

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Американские дипломаты пытаются оказать давление на Италию для того, чтобы власти продолжили поддерживать санкции Европейского союза против Росcии, пишет BuzzFeed News со ссылкой на два дипломатических источника.

В частности, такие меры включали встречи с итальянскими послами и высокопоставленными должностными лицами, на которых американские дипломаты призывали Италию поддерживать санкции ЕС, пишет издание.

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По словам одного источника, именно давление США до сих пор оказывало решающее значение для итальянского правительства, которое ранее открыто выступало за отмену антироссийских санкций. Отмечается, что Италия была одним из наиболее «проблемных» государств ЕС в отношении вопроса санкций против России.

В частности, одним из ключевых противников антироссийских санкций является министр внутренних дел и вице-премьер Италии, а также лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини, говорится в материале. Один из двух источников сообщил BuzzFeed News, что американские дипломаты оказывали аналогичное давление и на предыдущие итальянские правительства.

Между тем, по словам одного из дипломатов, президент США Дональд Трамп может быть не в курсе давления на Италию со стороны дипломатов.