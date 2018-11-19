Эрдоган рассказал о выстраивании независимых отношений с Россией

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стамбул выстраивает отношения с Москвой без оглядки на давление других стран, которое не приносит пользы никому, передает корреспондент «Газеты.ru».

Данное заявление турецкий лидер сделал во время своего выступления на церемонии завершения морской укладки газопровода, которая проходила в Стамбуле в понедельник, 19 ноября.

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«Турция никогда не подходила к отношениям с Россией, исходя из требований других стран. Ситуации, при которых нарушаются суверенные права государств, не принесут пользы никому», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Россия для Турции является долгосрочным надежным другом и важным поставщиком газа.

«Теплые и близкие отношения между нашими странами, которые основываются на взаимопомощи, имеют важный вес для будущего», — добавил Эрдоган.

Ранее президент Путин и Эрдоган скомандовали уложить последнюю трубу «Турецкого потока».