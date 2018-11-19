Путин создал Совет по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей
Президент России Владимир Путин распорядился создать Совет при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Подписанный указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе создание нового Совета объясняется необходимостью «реализации» государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Также отмечается, что Совет будет готовить предложения президенту России по совершенствованию политики в этой области и будет осуществлять «общественный контроль» за выполнением плана мероприятий, которые будут проводиться в рамках десятилетия детства.
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Возглавит новый Совет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее сообщалось, что в России увеличат размер пособия по уходу за ребенком.