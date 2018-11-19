FT: Тереза Мэй — единственный достойный лидер в эпоху Brexit

<img src="//img.gazeta.ru/files3/639/12061639/AP_18319666995217-pic905-895x505-88289.jpg">

Несмотря на то, что премьер-министра Великобритании Терезу Мэй критиковали за слабость и продажность из-за Brexit, лучшей альтернативы на ее место в настоящее время нет, пишет в колонке для Financial Times Себастьян Пейн.

Автор отмечает, что Мэй, которой досталась незавидная участь вести переговоры о выходе с Европейским союзом, сталкивается с вызовами в один из самых трудных моментов британской истории. Однако ранее в британской политике были спекуляции в отношении дальнейшего лидерства Мэй и ее срока. Пейн отмечает, что за пределами «политического пузыря» растет ощущение того, что Мэй единственная, кто может провести страну через это тяжелое время.

Реклама

Оружие выживания Мэй заключается в аргументе «альтернативы нет» (или TINA), которым некогда руководствовалась бывший британский премьер Маргарет Тэтчер, пишет FT.

За пять месяцев до срока выхода Великобритании их ЕС план по Brexit Терезы Мэй является единственным серьезным вариантом, говорится в материале. Вряд ли ее запомнят как одного из величайших премьер-министров Великобритании, пишет автор. Однако в эпоху, когда претенденты на ее трон изо всех сил пытаются сформулировать лучший план Brexit, Консервативная партия должна позволить Мэй продолжить ее весьма тяжелую работу, заключает FT.