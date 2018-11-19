В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Кремль рассчитывает на обстоятельную встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине, передает РИА «Новости».
«Ожидаем, что встреча будет более-менее обстоятельной», — сообщил Ушаков.
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Он добавил, что пока неизвестно о возможном подписании каких-либо документов по итогам переговоров.
Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о предстоящей встрече «на полях» саммита G20 в Аргентине во время мероприятий в Париже.