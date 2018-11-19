Киевляне назвали Кличко провальным мэром
В ходе опроса украинского телеканала NewsOne большинство зрителей назвали провальной деятельность на посту мэра Киева Виталия Кличко.
В ходе трансляции свое мнение высказали более 7,8 тысяч человек, им предлагалось оценить, Кличко — успешный или провальный мэр.
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Около 95% оказались не довольны работой Кличко.
«95% говорят, что этот человек на посту мэра Киева провальный. Его политика провальная», — заявил ведущий программы.
Кличко занимает пост мэра Киева с 2014 года.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве рассматривают возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения и введения локальной теплогенерации.