Источник: Януковича выписали из больницы

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По словам источников, бывшего президента Украины Виктора Януковича выписали из НИИ им. Склифосовского, передает сайт kp.ru.

Сообщается, что в справочной НИИ сообщили о том, что в учреждении нет пациента по имени Виктор Янукович.

«Выписали. У нас сейчас его нет», — сказали в справочной.

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Там также отметили, что Янукович не был переведен в другую клинику, так как «ему оказали помощь и отпустили».

Ранее сообщалось, что Янукович не выступит на суде в Киеве по делу о госизмене из-за госпитализации.