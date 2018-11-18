WSJ: помощника Трампа по нацбезопасности прозвали «президентом»

Растущее влияние помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Белом доме заслужило ему прозвище «президент Болтон» в администрации главы государства, передает The Wall Street Journal.

По словам, источников в администрации президента США, в течение семи месяцев, которые Болтон занимает должность, он консолидировал влияние в Белом доме, нарушил механизмы межведомственной координации принятия важных решений, а также сделал многое для продвижения собственной повестки, вместо повести президента США Дональда Трампа. В качестве примера подобных действий, в издании указали на частую критику со стороны Болтона в адрес руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли и министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, в результате которой в СМИ появилась информация о желании Трампа освободить их от занимаемых должностей.

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Отмечается, что Болтон пользуется своим опытом и умом для того, чтобы Трамп не почувствовал притязаний на свои полномочия с его стороны.

Ранее сообщалось, что заместителя Болтона уволили по требованию первой леди США Меланьи Трамп. Также СМИ писали, что сам Трамп опасается образа подкаблучника.