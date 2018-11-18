Кремль надеется, что Пенс передаст Трампу слова Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что вице-президент США Майк Пенс передаст Дональду Трампу слова российского лидера Владимира Путина после их встречи, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Пенс — вице-президент огромной державы.
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Ранее сообщалось, что Майкл Пенс и Владимир Путин обсудили предстоящую встречу российского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.
Путин встретился с Пенсом на Восточно-азиатском саммите.