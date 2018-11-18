Стало известно, сколько Янукович будет в больнице

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Адвокат Александр Горошинский заявил, что экс-президент Украины Виктор Янукович проведет в больнице около трех недель. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам юриста, сейчас собирают необходимые документы, для того, чтобы бывшему президенту не пришлось являться в суд в Киеве 19 ноября.

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«Он не имеет возможности двигаться самостоятельно, у него лангетка. Как говорят врачи, это тяжелая травма...Документы соответствующие мы предоставим суду», — отметил Горошинский.

Ранее стало известно, что Янукович не сможет явиться в суд 19 ноября, поскольку он серьезно повредил ногу и позвоночник.