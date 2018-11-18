В Чехии выбросили в ведро памятный букет Бабиша и венок Земана

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Во время празднования национального праздника Чехии — Дня борьбы за свободу и демократию — цветы от президента страны Милоша Земана и премьера Андрея Бабиша выбросили в мусорное ведро. Об этом сообщает Radio Praha.

Отмечается, что во время памятных мероприятий люди ставят свечи и возлагают цветы на Национальном проспекте, где в 1989 году была подавлена студенческая антикоммунистическая демонстрация.

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По данным радио, букет от Бабиша и венок от Земана выбросили в урну активисты движений Kaputin и Rebelové. Также они выбросили цветы от председателя партии «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры.

Ранее сообщалось, что Бабиш нарушил традицию возложения цветов из-за сына.