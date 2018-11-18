Медведев выразил соболезнования Пенсу

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев лично принес соболезнования вице-президенту США Майку Пенсу в связи с разрушительными пожарами в Калифорнии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политики провели краткий разговор на саммите АТЭС в столице Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби. Медведев выразил соболезнования и попросил Пенса передать родственникам погибших и пострадавших при пожарах слова поддержки.

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Вице-президент в ответ поблагодарил за предложение российской стороны оказать помощь в борьбе с пожарами.

Ранее сообщалось, что посольство России выразило жителям Калифорнии соболезнования в связи с пожарами.