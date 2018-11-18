СМИ: обездвиженный Янукович экстренно госпитализирован
В клинику имени Склифосовского в Москве доставлен обездвиженный человек с подозрением на серьезную травму позвоночника и колена, очень похожий на бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на собственный источник, который в свою очередь ссылается на одного из дежурных врачей больницы.
По предварительным данным, травмы мужчина получил во время игры в теннис на подмосковном корте.
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Подчеркивается, что мужчина был отправлен в реанимацию, а затем перевезен в частную клинику.
Ранее сообщалось, что на Украине предложили похитить Януковича для отбывания наказания.