Порошенко поблагодарил Трампа за «непоколебимую солидарность» с Украиной
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа за «непоколебимую солидарность» с Украиной. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
«Благодарен президенту Дональду Трампу, госсекретарю Помпео и всем американским друзьям за надежное плечо поддержки и непоколебимую солидарность с Украиной!» — написал Порошенко.
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По его словам, никогда в истории украинско-американские отношения не были столь «крепкими, плодотворными и многообещающими».
Ранее сообщалось, что госсекретарь Майк Помпео назвал США другом Украины в борьбе с «российской агрессией».