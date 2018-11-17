Порошенко поблагодарил Трампа за «непоколебимую солидарность» с Украиной

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Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа за «непоколебимую солидарность» с Украиной. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Благодарен президенту Дональду Трампу, госсекретарю Помпео и всем американским друзьям за надежное плечо поддержки и непоколебимую солидарность с Украиной!» — написал Порошенко.

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По его словам, никогда в истории украинско-американские отношения не были столь «крепкими, плодотворными и многообещающими».

Ранее сообщалось, что госсекретарь Майк Помпео назвал США другом Украины в борьбе с «российской агрессией».