Трамп рассказал, когда отправит ответы на вопросы Мюллера по «российскому делу»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что подготовил и направит ответы на вопросы спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера на следующей неделе, передает ABC News.

Трамп уточнил, что сам записал ответы на вопросы Мюллера.

«Мы сделаем это на следующей неделе», — заявил Трамп.

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Президент также не исключил возможности встретиться лично со спецпрокурором.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему не составило труда ответить на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году