В Совфеде ответили на слова Помпео про помощь США Украине

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Российский сенатор Франц Клинцевич отреагировал на слова госсекретаря США Майка Помпео о помощи Вашингтона Киеву. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, такие заявления вытекают из общей стратегической линии США, которая подразумевает противодействие России везде, где это возможно.

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«Не надо заблуждаться: США совсем не волнует территориальная целостность Украины, ее экономическое возрождение и энергетическая безопасность, урегулирование конфликта в Донбассе путем выполнения минских соглашений», — подчеркнул Клинцевич.

Он отметил, что Вашингтон использует Киев как инструмент давления на российскую сторону, и подобную политику проводила бы любая американская администрация.

«Надежда только на то, что Украина, наконец, осознает свои национальные интересы, перестав быть игрушкой в чужих руках», — заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что Помпео назвал США другом Украины в борьбе с «российской агрессией».