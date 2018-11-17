В Совфеде ответили на слова Помпео про помощь США Украине
Российский сенатор Франц Клинцевич отреагировал на слова госсекретаря США Майка Помпео о помощи Вашингтона Киеву. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам политика, такие заявления вытекают из общей стратегической линии США, которая подразумевает противодействие России везде, где это возможно.
«Не надо заблуждаться: США совсем не волнует территориальная целостность Украины, ее экономическое возрождение и энергетическая безопасность, урегулирование конфликта в Донбассе путем выполнения минских соглашений», — подчеркнул Клинцевич.
Он отметил, что Вашингтон использует Киев как инструмент давления на российскую сторону, и подобную политику проводила бы любая американская администрация.
«Надежда только на то, что Украина, наконец, осознает свои национальные интересы, перестав быть игрушкой в чужих руках», — заключил сенатор.
Ранее сообщалось, что Помпео назвал США другом Украины в борьбе с «российской агрессией».