Захарова рассказала анекдот от Bellingcat

<img src="//img.gazeta.ru/files3/15/12016015/RIAN_5662658.HR-pic905-895x505-43031.jpg">

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что портал Bellingcat в новом расследовании «сам себя вывел на чистую воду». Об этом она написала в фейсбуке.

В новом расследовании сообщается, что сотрудники ФСБ пытались повлиять на визовые центры, чтобы помочь в получении виз Александру Петрову и Руслану Боширову, которые обвиняются британской стороной в попытке отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Реклама

«Это анекдот новый: «Сотрудники ФСБ помогали сотрудникам ГРУ без проверки визового центра получить британские визы». Ведь это тот же самый Bellingcat доказывал, что Петров и Боширов работают в ГРУ?», — написала Захарова.

Она отметила, что у зарубежных партнеров «нет предела фантазии».

Ранее СМИ сообщили, что Лондон требует от ЕС включить руководство ГРУ в санкционный список.