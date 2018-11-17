Кандидат-демократ в губернаторы Джорджии подаст в суд на соперника
Кандидат в губернаторы американского штата Джорджия от Демократической партии США Стейси Абрамс признала поражение на выборах и заявила, что подаст в суд на своего соперника от республиканцев, госсекретаря штата Брайана Кемпа, передает Associated Press.
По ее словам, избирательная компания происходила в условиях «грубой некомпетентности».
«В ближайшие дни мы подадим крупный федеральный иск против штата Джорджия за грубую некомпетентность на этих выборах и в защиту будущих выборов», — заявила Абрамс.
Как отмечается, Абрамс и правозащитники на протяжении нескольких месяцев жаловались на неумелое руководство Кемпа избирательной кампанией в Джорджии.
Подчеркивается, что Кемпа в предвыборной гонке поддерживал президент США Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что телеведущая Опра Уинфри призывала голосовать за демократа Стейси Абрамс в Джорджии.