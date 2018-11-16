Путин поговорил с Пашиняном по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности Премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном», — говорится в тексте официального сообщения.
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Отмечается, что стороны обсудили актуальные аспекты взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений.
Ранее в Армении оценили роль России в обеспечении безопасности страны.